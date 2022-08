Ferres-Tochter Lilly Krug: "Ich bin es, die beim Casting überzeugen muss"

2019 hat sie ihren Lebensmittelpunkt nach Los Angeles verlegt, um an der University of Southern California sowohl Psychologie als auch Schauspiel zu studieren. Nur ein Standbein scheint der Powerfrau nicht auszureichen. Außerdem würde sie durchaus hilfreiche Parallelen zwischen ihren beiden Hauptfächern erkennen, sagte sie gegenüber "GALA". In ihrer ersten Hauptrolle als Femme fatale "Sky" in dem Thriller "Shattered" von Produzent Luis Prieto glänzte Lilly Krug mit ihrer Leistung an der Seite von John Malkovich und Cameron Monaghan. Ob das auf ihre Affinität für die Tiefen der menschlichen Psyche zurückzuführen ist?