"Sex Tape V.I.P.": Stars geben in Realityshow intime Einblicke

Pamela Anderson, Paris Hilton, Kim Kardeshian: Ihre Sextapes machten weltweit Schlagzeilen. Und was ist bei den deutschen Promis im Bett so los?

Als 2007 ein Sextape von Kim Kardashian und dem Sänger Ray J veröffentlicht wurde, machte es das damalige It-Girl über Nacht berühmt – so sehr, dass viele Beobachter glaubten, Kardashian hätte es mit Absicht lanciert. Ob das neue Reality-Format "Sex Tape V.I.P." die teilnehmenden Prominenten ebenfalls zu Weltstars machen wird, ist zwar fraglich, die Einblicke ins Liebesleben der Stars dürften aber ähnlich intim ausfallen.

Das zumindest verspricht der Streamingdienst Discovery+, wo ab 25. August vier Episoden der neuen Show abrufbar sein werden. In jeder Folge wird Moderatorin Natascha Ochsenknecht drei berühmte Liebespaare empfangen, die sich zuvor in ihrem Alltag gefilmt haben – und zwar nach dem Motto "Ganz oder gar nicht". Das heißt: Selbst im Schlafzimmer und beim möglichen Geschlechtsverkehr bleibt die Kamera an.