Hinrichtung aus der Luft: ARD-Doku über den Drohnenkrieg der USA

Vor allem die Frage, ob Drohnen tatsächlich immer so sicher die vermeintlich "richtigen" Ziele treffen, löst immer wieder Debatten aus. So rekonstruiert das "Panorama"-Team US-Drohneneinsätze in Afghanistan, bei dem immer wieder zahlreiche Zivilisten ums Leben kamen. Außerdem lassen sich die Reporter zeigen, mit welcher eisigen Präzision die Kampfflugkörper aus weiter Distanz gesteuert werden. Wichtige Satelliten-Anlagen dafür stehen auch auf deutschem Boden. Vor allem Spitzenpolitiker der Grünen, die früher oft von "völkerrechtswidrigen" Einsätzen sprachen, sind nun selbst in der Regierungsverantwortung. Und sie müssen Farbe bekennen.