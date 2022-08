Olivia Newton-John bekommt Staatsbegräbnis in Australien

"Wir werden es tun. Nicht nur im Namen unserer Familie, sondern auch im Namen Australiens, das sie so sehr geliebt hat. Ich denke, unser Land braucht es, also werden wir es annehmen", so Goldsmith.

In der Nacht zum Dienstag wurden in ganz Australien Sehenswürdigkeiten rosa beleuchtet, um an das Leben der Star-Entertainerin zu erinnern, deren Tod in Kalifornien am frühen Dienstag von ihrem Ehemann über den offiziellen Facebook-Account bekannt gegeben wurde. In dem Post heißt es unter anderem: "Dame Olivia Newton-John ist heute Morgen friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien von uns gegangen, umgeben von Familie und Freunden."