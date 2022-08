"A League of Their Own" erzählt den Baseball-Kultfilm bei Amazon neu

30 Jahre ist es her, dass Madonna, Geena Davis und Tom Hanks in "Eine Klasse für sich" als Baseball-Spielerinnen und ihr Trainer auf dem Platz standen. Nun wird der Kultfilm von Penny Marshall als Serie neu erzählt: "A League of Their Own", also genauso wie der Film im englischen Original, heißt die Dramedyserie, deren acht Episoden ab Freitag, 12. August, bei Amazon Prime Video zu sehen sind. Damals wie heute steht die Geschichte der All-American Girls Professional Baseball League (kurz: AAGPBL), einer professionellen Baseball-Liga der Frauen, die zwischen 1943 und 1954 existierte, im Vordergrund. Doch während sich der Kinofilm aus den 1990ern vor allem auf die Frauenfeindlichkeit während des Zweiten Weltkriegs konzentrierte, spannen der Serien-Schöpfer Will Graham und seine Kollegin Abbi Jacobson den Bogen weiter.