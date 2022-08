"Anna und ihr Untermieter: Aller Anfang ist schwer" – Kritik zum Film

Allerdings wurden die von Katerina Jacob und Ernst Stötzner gespielten Hauptfiguren, eben die Senioren Anna und ihr neuer Untermieter, vom Drehbuch allzu sehr in ihrer Altersstarrheit festgelegt, sodass sie stets wirken wie von einem eisernen Panzer umgeben. Anna, die mit 60 ihre Stelle in einer Parfümerie verloren hat, ist – obwohl von ihrem Mann via Thailand verlassen (Mai Ling!) – noch immer ganz die penible Hausfrau, die bestimmen will, was Sache ist: Tisch und Badezimmerbord werden abgegrenzt, die Badetüre gilt es zu verriegeln. Schließlich hat die Vermieterin kein Bedürfnis, "bereits am frühen Morgen einen nackten Mann zu sehen".