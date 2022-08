Terra X: Tim und Vince segeln mit dem Wind um die Welt

Tim und Vince sind seit knapp vier Jahren auf Weltreise in einem Segelboot. Wie der Trip ihre Sicht auf die Welt verändert hat, erzählen sie in einer neuen "Terra X"-Folge.

"Flucht gibt es nicht", erklären Tim und Vince: "Wir sind auf einem 17-Meter-Boot, wir müssen miteinander klarkommen. Die Lösung ist Kommunikation, einfach miteinander reden. Und wenn man mal nicht reden will, dann gibt es wenigstens so viel Platz, dass man sich aus dem Weg gehen kann." Seit knapp vier Jahren sind die beiden Bayern Anfang 20 mit ihrem Einmaster auf Weltreise. Von Deutschland ging es in die Karibik und die Südsee bis nach Indonesien. Unterwegs erlebte "die Segeljungs", wie sie sich selbst nennen, so manches Abenteuer. Einige davon haben es in den zweiten neuen Teil der Reisereportage "Terra X: Abenteuer Freiheit" im ZDF geschafft.