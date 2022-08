"House of the Dragon" bei Sky: Die Herrschaft der Drachen

Nach drei Jahren hat das Warten für "Game of Thrones"-Fans ein Ende. Es gibt Nachschub. Das Spin-off "House of the Dragon" startet in dieser Woche.

Als 2019 die finale Staffel der weltweit erfolgreichen Serie "Game of Thrones" ausgestrahlt wurde, gab es unter den Fans gemischte Gefühle. Nicht bei allen kam das Ende gut an. Doch in einer Sache war man sich einig: Die Serie hatte neue Maßstäbe gesetzt und mit ihren faszinierenden Charakteren und beeindruckenden Drehorten die Zuschauer begeistert.

Schon damals stand fest: Es wird ein Wiedersehen geben. Und das hat es nun wahrlich in sich: Das Spin-off "House of the Dragon" erscheint ab dem 21. August bei Sky. Insgesamt zehn Folgen umfasst die erste Staffel, die zeitlich 200 Jahre vor "Game of Thrones" angesetzt ist. Das Geschlecht der Targaryen sieht sich einem Erbfolgekrieg ausgesetzt, denn König Viserys (Paddy Considine) kann keinen legitimen männlichen Erben vorweisen. Seine Tochter Rhaenyra (Emma D'Arcy) und Viserys' Bruder Daemon (Matt Smith) geraten aneinander.

Wer durch das Spin-off Lust bekommt, noch einmal in die Welt von "Game of Thrones" einzutauchen, sollte über eine Reise nach Nordirland nachdenken. Denn dort wurde im Februar 2022 die "Game of Thrones Studio Tour" eröffnet. In den Linen Mill Studios in Banbridge (in der Nähe von Belfast) können die Besucher originale Requisiten, Kostüme und Sets bestaunen. Die Studio Tour beginnt in der Schwarzen Festung der Nachtwache, führt unter anderem durch die Große Halle von Winterfell bis hin nach Königsmund, wo der leere, in der finalen Staffel von "Game of Thrones" am Ende sogar zerstörte Thron als Höhepunkt wartet.