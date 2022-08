"Pistol": Neue Serie huldigt den Sex Pistols

"Cause I wannabe anarchy": Sie konnten nicht so gut singen wie Elvis, schrieben keine so schönen Songs wie John Lennon und sahen sicher auch nicht so gut aus wie Jim Morrison. "Sch...egal!", dachten junge Punk-Fans, die mit erhobenen Mittelfingern ganz andere Helden feierten. Sid Vicious, Steve Jones, Johnny Rotten und Co. von den Sex Pistols sind die wahrscheinlich größten Idole der Punk-Ära.