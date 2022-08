"Wer wird Millionär?": Kandidatin steht bei der 500-€-Frage auf dem Schlauch

Es scheint, als quäle ihn die Frage schon lange: Wie viel Wahrheit steckt eigentlich tatsächlich in der TV-Serie "Das Traumschiff", möchte "Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch unbedingt wissen. Zum Glück hat er einen Experten vor sich sitzen, denn Heiko Schliek ist Hoteldirektor auf einem Kreuzfahrtschiff und hat wenig überraschende Insider-Informationen. "Ich würde eher sagen so unter 5% Wahrheit steckt dahinter", antwortet der Hoteldirektor. "Mit der Wahrheit oder Wirklichkeit hat es nur annähernd was zu tun. Es handelt vom Schiff, das war es aber auch schon", klärt Heiko Schliek auf. Die romantische Vorstellung von dem ein oder anderen "Traumschiff"-Fan wird in diesem Moment wohl geplatzt sein. Bis zur 125.000-€-Frage kann sich der Hoteldirektor durchschlagen, hier kommt er jedoch ins Straucheln. Eigentlich hütet er seine Joker wie bares Gold, doch auf die Frage "Welche Pflanzengattung trägt den Lateinischen Namen Malus, was auch 'schlecht' bedeuten kann?" muss er seinen Telefon-Joker erfolglos einsetzen. Somit geht Heiko Schliek trotz richtiger Vermutung (Antwort A: Äpfel) mit stolzen 64.000 € nach Hause.

"Legendärer" Auftritt bei 500-€-Frage

Die nächste Kandidatin auf dem WWM-Stuhl kennt sich mit Gold ebenfalls aus. Ute Schindler aus Gelsenkirchen bezeichnet sich selbst nämlich als den absoluten Glückspilz, da sie in einer Chipstüte mal ein Rubbellos fand und damit einen 50g Goldbarren gewann. Bei Günther Jauchs Ratesendung hat sie allerdings nicht so viel Glück. Bereits bei der 500-€-Frage steht die Kandidatin komplett auf dem Schlauch, da helfen noch nicht mal Jauchs deutliche Hinweise etwas. Dabei will er bloß wissen, wer in der Regel nicht das stiehlt, was sein Name nahelegt. Doch trotz Jauchs Bemühungen sie auf Antwort B: den Taschendieb zu lenken, hat Ute Schindler ein Brett vor dem Kopf und scheint felsenfest davon überzeugt, dass es der Autodieb sein muss, da der schließlich aus dem Auto Handy und Portemonnaie stehle. "Was mache ich mit ihr?", fragt Jauch verzweifelt das Publikum. Dieses hilft ihr schlussendlich mit einer großen Mehrheit beim Publikumsjoker doch noch die richtige Frage auszuwählen. Immerhin schafft sie es, am Ende noch rund 16.000 € mit nach Hause zu nehmen und das auch noch mit einem "legendären Auftritt", wie Günther Jauch findet.