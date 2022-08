Artensterben in Deutschland: ZDF-Doku über Ursachen und Folgen

Was haben der kleine Feldhamster, das Birkhuhn und die Kreiselwespe gemeinsam? Alle drei in Deutschland lebenden Tiere stehen auf der Roten Liste gefährdeter Arten und müssen besonders geschützt werden. Und sie sind nicht alleine: Tatsächlich hat es seit jenes Meteoriteneinschlags vor 65 Millionen Jahren, bei dem die Dinosaurier verschwanden, kein so rasantes Aussterben mehr auf der Erde gegeben. Welche Auswirkungen das schon jetzt auf das Ökosystem in Deutschland hat, zeigt der Wissenschaftsjournalist Kai Kupferschmidt in der "ZDFzeit"-Doku "Artensterben in Deutschland".

Unter Regie von Daniel Koschera trifft Kupferschmidt Expertinnen und Forscher unterschiedlicher Disziplinen in ganz Deutschland: In Sachsen-Anhalt etwa dokumentieren die Gewässerökologen Mario Brauns und Sven Bauth Veränderungen der Artenvielfalt in und an der Holtemme, einem Nebenfluss der Bode. Am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle wiederum untersucht der Biologe Nico Eisenhauer die Qualität von Böden und Pflanzen. Ziel derartiger Forschungsprojekte ist es, nach Ursachen des Artenschwunds in Deutschland zu suchen. Viele davon, darunter Monokulturen und Agrarchemie sind bereits heute allgemein bekannt. Dennoch scheint die Politik immer noch nicht genug für Veränderungen in diesen Bereichen und für den Erhalt der Artenvielfalt zu unternehmen.