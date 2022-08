"Riverboat": Sebastian Fitzek hört als Moderator auf

Das teilte der rbb am Mittwoch mit. Zum vorerst letzten Mal wird Sebastian Fitzek die Talkshow am Freitag (26. August) moderieren – wie gehabt an der Seite von Kim Fisher. Zu Gast sind dann u.a. Schauspielerin Jutta Speidel, die Baggerfahrerin Silke Butzlaff aus der Lausitz und die Olympia-Stars Robert und Christoph Harting.