Maybrit Illner: Linder verspricht Klarheit über Entlastungspaket "vor Oktober"

Seit nun einem halben Jahr lässt der russische Angriffskrieg in der Ukraine die Energiepreise in Deutschland ins unermessliche ansteigen. Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht und schon jetzt bereitet der Gedanke an die nächste Abrechnung vielen Bürgern existenzielle Sorgen. Der Staat griff bislang mit zwei Entlastungspaketen ein, um, wie es Maybrit Illner zu Beginn ihrer Sendung formuliert, aus der Energiekrise keine soziale Krise entstehen zu lassen. Jedoch sind aktuell weniger die Entlastungen als vielmehr die Verwirrung innerhalb der Bevölkerung zu spüren. Insbesondere die kürzlich beschlossene Gasumlage wirft bei vielen die Frage auf, warum gerade die Verbraucher für große Energieunternehmen zahlen müssen, die, wie bekannt wurde, teilweise gerade Rekordgewinne durch die Krise einfahren.

Kritik kommt unter anderem vom "Welt"-Journalisten Robin Alexander. Er behauptet, die Gasumlage sei ein "Kompromiss" zwischen den Grünen und der FDP: "Am Ende einigt man sich, wie so häufig, auf etwas, was nicht funktional ist." Auch die Ökonomin Veronika Grimm zweifelt an der Effektivität des Zusammenspiels der Maßnahmen. Die aktuelle Situation benötige einen Anreiz zum Sparen von Energie. Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas sei somit kontraproduktiv, weil sie die Preise senke und Anreize vernichte. Die Gasumlage sei grundsätzlich richtig, Entlastungen für die Bürger hätten jedoch andersweit hergestellt werden müssen. Was sagt Christian Lindner zu Direktzahlungen an die Bürger? Er schließe nichts aus. Auch "scheue" man sich in der Regierung nicht davor, Korrekturen am Instrument vorzunehmen, um es zielsicherer zu machen, so der Finanzminister.