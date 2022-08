David Garrett – ALIVE in Rom: ZDF zeigt Konzert des Star-Geigers

Es ist der "Soundtrack seines Lebens": Von den Bee Gees bis zu Mozart, von den Disney-Soundtracks bis zu Metallica vereint der Star-Geiger David Garrett auf seinem 15. Studioalbum "ALIVE" 23 Songs unterschiedlichster Genres zu einem einzigartigen Mix mit persönlicher Prägung. Am 25. Juli 2022 konnte er diese dann vor einer ganz besonderen Kulisse präsentieren: in den antiken Caracalla-Thermen von Rom. ARTE Concert übertrug die Veranstaltung damals online in einem Live-Stream. Unter dem Titel "David Garrett – ALIVE in Rom" ist nun ein Zusammenschnitt des Konzerts unter Regie von Marc Schütrumpf im ZDF zu sehen.