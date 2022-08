Joni Mitchell: Ihre Songs inspirierten die ganz großen Stars

Was definiert man eine musikalische Rebellin? Für die eine große Sache zu brennen, oder sich von keiner Mode vereinnahmen zu lassen? In ihrer über 40-jährige Karriere schwamm Joni Mitchell stets gegen den Strom, in eine Schublade ließ sie sich jedoch nie stecken. Die kanadische Liedermacherin, aus deren Feder zeitlose Welthits stammen, war keine militante feministische Vorkämpferin wie Janis Joplin und auch nicht so sozialkritisch wie ein Bob Dylan. Was für ihre Einstellung gilt, gilt auch für ihre Musik: Die Dokumentation "Joni Mitchell" – nun auf ARTE als Erstausstrahlung zu sehen – zeigt das Leben eines Freigeists, der sich von keiner Stilrichtung, keiner Bewegung und keiner Epoche vereinnahmen ließ.

In erster Linie ist sie aber eine fantastische Musikerin: Songs wie "Both Sides Now" oder "In France They Kiss on Main Street" gelten als Klassiker, bis heute haben die Texte der inzwischen 78-Jährigen Einfluss auf Generationen von Singer-Songwritern. Immer wieder wird Mitchell als "Queen of Folk" tituliert, doch der vermeintliche Ehrentitel alleine wird ihr nicht gerecht. Tatsächlich waren ihre Lieder anfangs vom Folk inspiriert und erhoben die Kanadierin zu einer der erfolgreichste Singer-Songwriterinnen der 70-er. Doch bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts konnte man Jazz-Einflüsse heraushören, in den 80-ern kamen Pop- und Rock-Anleihen hinzu.