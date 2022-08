Käthe und ich – Papakind: Kritik zum ARD-Film heute

"Liebe auf den ersten Blick – in was genau verliebt man sich da?" – Der Tierarzt Eric (Ulrich Friedrich Brandhoff) gießt mit dieser Frage Salz in die Wunde des Psychologen Paul (Christoph Schechinger): Dessen Beziehung kriselt enorm, seit seine Frau Erina (Nadja Bobyleva) durch einen Unfall im Rollstuhl sitzt. Und dass Eric sie wieder zum Lachen bringt, macht es für Paul nicht einfacher. Diese und ähnliche Fragen tun den Figuren zwar weh, verleihen allerdings dem vierten Film der ARD-Freitagsreihe "Käthe und ich" einen erstaunlichen Tiefgang, der die Geschichte trotz aller Traurigkeit spannend hält. Bei seiner Erstausstrahlung im September 2020 erreichte der Film unter Regie von Philipp Osthus (Buch: Brigitte Müller) 4,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Marktanteil von 14,7 Prozent entsprach.