Esther Sedlaczek gibt heute Debüt als "Quizduell-Olymp"-Moderatorin

"Sportschau"-Moderatorin Esther Sedlaczek tritt beim "Quizduell-Olymp" die Nachfolge von Jörg Pilawa an. Bei ihrem Debüt sind zwei echte Quiz-Profis als Herausforderer dabei.

Sie tritt die Nachfolge von Jörg Pilawa an: Esther Sedlaczek ist die neue ARD-Quizmasterin und moderiert am Freitag, 26. August, 18.50 Uhr, erstmals den "Quizduell-Olymp". Seit 2021 arbeitet die ehemalige Sky-Moderatorin für die ARD. Sie führt durch die "Sportschau", präsentierte die European Championships und wird auch bei der Fußball-WM in Katar zum Team gehören.