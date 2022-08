DSDS-Jurys: Das waren alle Juroren der RTL-Show

Dieter Bohlen war 18 Staffeln lang Teil der DSDS-Jury, ehe RTL 2021 einen Schlussstrich zog und Bohlen nicht nur bei "Deutschland sucht den Superstar", sondern auch beim "Supertalent" seinen Posten räumen musste. Dann die Wende: Für die Abschlussstaffel kehrt Bohlen wieder zurück. An seiner Seite wird der ehemalige Gewinner Pietro Lombardi Platz nehmen. Über die Jahre hatte Bohlen viele verschiedene Juroren an seiner Seite. Hier finden Sie alle Jurys der nunmehr 20 Staffeln im Überblick. Bilder der Juroren sehen Sie hier.

Mit dieser Staffel ging 2002 alles los und der damalige Gewinner Alexander Klaws ist einer der wenigen DSDS-Sieger, der noch heute erfolgreich im Showbusiness tätig ist, mittlerweile vor allem als Musical-Darsteller. Auch an die Jury von damals können sich viele wohl noch erinnern.

In der zweiten Staffel blieb die Jury unverändert. Erneut nahmen Stein, Fraser und Bug neben Bohlen Platz. Sie sahen, wie Elli Erl sich den Sieg holte.

Heinz Henn blieb auch in der vierten Staffel an Bohlens Seite, Sylvia Kollek wurde durch Anja Lukaseder ersetzt, die sich u.a. als Managerin von Bro'Sis einen Namen machte. Mark Medlock gewann diese Staffel.

Zur sechsten Staffel gab es wieder einen Doppelwechsel in der Jury. Nina Eichinger, die Tochter des berühmtem Filmemachers Bernd Eichinger, und Musikmanager Volker Neumüller nahmen neben Bohlen Platz. Sieger der Staffel war Daniel Schuhmacher. Im

Diese Staffel ging durch die Liebesgeschichte um Gewinner Pietro Lombardi und Finalistin Sarah Engels in die DSDS-Geschichte ein. Aber wissen Sie noch, wer in der Jury saß. Es waren Moderatorin Fernanda Brandao und Sänger Patrick Nuo.

Beim Sieg von Luca Hänni saß der langjährige "Supertalent"-Juror Bruce Darnell in der Jury. Außerdem mit dabei: Cascada-Frontfrau Natalie Horler.

Die Kaulitz-Brüder wurden Zeugen, als Schlagersängerin Beatrice Egli den DSDS-Thron erklomm. In dieser Staffel saß außerdem Mateo Jasik in der Jury.

Dieter Bohlen

Bill und Tom Kaulitz (Tokio Hotel)

Mateo Jasik (Sänger, Produzent)

Staffel 11 (2014)

Auch in Staffel 11 waren wieder vier Juroren am Start. Mit Marianne Rosenberg ein absoluter Supertstar der Schlagerszene, außerdem Mieze Katz (Frontfrau von Mia) und Rapper Kay One. Siegerin der Staffel wurde Aneta Sablik.