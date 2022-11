Die Giovanni Zarrella Show: Gäste der fünften Ausgabe heute im ZDF

Eine Show wie ein EM-Finale?

Für Giovanni Zarrella ist es vor allem der Live-Charakter, der das Besondere an der Show ausmacht. Die erste Ausgabe im September 2021 stand deshalb auch unter dem Motto "Live Zuhause": "Das war ein Motto, welches wir uns von Anfang an auf die Fahne geschrieben haben", sagte Zarrella in einem Interview: "Es bedeutet, dass alles – jeder Auftritt und jede Überraschung – an diesem Abend wirklich live passiert. Die Idee ist, das Publikum auch wirklich davon zu überzeugen, die Show an diesem Abend anzuschauen: Erlebe es mit, bevor die anderen darüber reden! Sei ein Teil davon!" Im Grunde sei es wie bei einem Fußball-EM-Finale: "Das will man auch live am Abend sehen. Man will ja nicht am nächsten Tag das Ergebnis in der Zeitung lesen und danach das Spiel in der Mediathek schauen."