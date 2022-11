Kommen bald neue "Harry Potter"- und "Herr der Ringe"-Filme?

Die neue Führung des Medienkonzerns Warner Bros. Discovery hat weitere "Harry Potter"- und "Herr der Ringe"-Kinofilme in Aussicht gestellt. David Zaslav (62), der Präsident von Warner Bros. Discovery, erklärte laut "Variety" während der Vorstellung der Quartalsergebnisse des Konzerns : "Wir werden einen echten Fokus auf Franchises legen [...]. Wir haben in den letzten 15 Jahren keinen 'Harry Potter'[-Film] gemacht". Die Erfolgsfilmreihe rund um die von Daniel Radcliffe (33) verkörperte Hauptfigur habe in den vergangenen 25 Jahren für einen Großteil der Profite des Studios Warner Bros. gesorgt, führte CEO Zaslav weiter aus. Ein neuer "Harry Potter"-Film sei demnach vorstellbar, wenn Vorlagenautorin J.K. Rowling (57) für das Projekt zu gewinnen sei.

Ebenfalls unerwähnt ließ Zaslav den kommenden Animationsfilm "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim", der im April 2024 in den Kinos erscheinen soll. Der Prequel-Film spielt rund 180 Jahre vor den Ereignissen aus Peter Jacksons legendärer Filmtrilogie. Er wird von New Line Cinema produziert, das zu Warner Bros. Discovery gehört.