Jennifer Lawrence ignorierte Rat von Adele – und bereut es heute

Schauspielerin Jennifer Lawrence (32) hat vor ihrem Auftritt im Science-Fiction-Film "Passengers" (2016) von Popstar Adele (34) den Rat erhalten, nicht in dem Streifen mitzuspielen. "Adele sagte mir, ich solle ihn nicht machen. Sie meinte: 'Ich habe das Gefühl, dass Weltraumfilme die neuen Vampirfilme sind.' Ich hätte auf sie hören sollen", sagte Lawrence der "New York Times" .

Das romantische Weltraumdrama mit Chris Pratt (43) in der Hauptrolle und unter der Regie von "The Imitation Game"-Regisseur Morten Tyldum (55) fuhr miserable Kritiken ein. Der Film gilt als eine der am schlechtesten bewerteten Arbeiten von Lawrence. "Passengers" habe Bestürzung bei ihren Fans ausgelöst, so die Oscarpreisträgerin. Sie hat den Streifen oft als "Schluckauf" in ihrer Karriere bezeichnet.