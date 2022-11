Tom Buhrow fragt sich: Sind zwei bundesweite, lineare Fernsehsender noch gewollt?

In den vergangenen Monaten ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht gerade mit positiven Schlagzeilen aufgefallen – insbesondere wegen der Vorwürfe und Ermittlungen bezüglich der ehemaligen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Für viele ist klar: Es müssen dringend Veränderungen her. Auch Tom Buhrow, Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR), macht sich Gedanken über die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen – wenn auch aus anderen Gründen.

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" veröffentlichte eine Rede des 64-Jährigen vor dem Verein Übersee-Club in Hamburg, in der er sich unter anderem für eine Rundfunk-Reform und einen Gesellschaftsvertrag für die Öffentlich-Rechtlichen aussprach. "Mein fester Eindruck ist: Deutschland scheint uns in zehn Jahren nicht mehr in dem Umfang zu wollen – und auch finanzieren zu wollen wie heute", sagte Buhrow. Gerade jetzt seien Veränderungen nötig: "Wenn wir jetzt nicht verantwortungsvoll und ehrlich einen Neuanfang machen, wird es schlimmstenfalls keinen Neuanfang geben. Aber dafür ist der gemeinnützige Rundfunk einfach zu wichtig."