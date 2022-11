"Reine Kopfsache mit Nora Tschirner": die Todesangst hinter sich lassen

Ein Kanu-Unfall wurde für Nora Tschirner zum traumatischen Erlebnis. In einem Selbstversuch versucht sie, dagegen anzukämpfen und persönliche Grenzen zu sprengen. Ob ihr das mithilfe von Experten gelingt?

Ein traumatisches Erlebnis in der Vergangenheit schränkt die Handlungsfähigkeit im Hier und Jetzt ein – ein Problem, das vielen Menschen bekannt ist. Schauspielerin Nora Tschirner fasst im Alter von 41 Jahren den Entschluss, gegen die Folgen eines Kanu-Unfalls anzukämpfen: Sie wagt ein VOX-Selbstexperiment ("Reine Kopfsache mit Nora Tschirner"), um sowohl die kognitive Leistungsfähigkeit zu steigern als auch mutiger zu werden. Es gilt, die Blockaden von damals loszuwerden und persönliche Grenzen zu sprengen. "Ich hatte das Gefühl, dass diese Sendung für mich erfunden wurde", betont die Schauspielerin im Interview. Neurowissenschaft habe sie schon immer interessiert.

Im Rahmen des Projektes und den damit verbundenen Challenges sei es für sie eine große Herausforderung gewesen, sich "in dieses Falltrauma zurückzubegeben". Ihr sei beim Wasserfallspringen mit dem Kanu etwas in den Rücken gefallen, woraufhin sie unter Schock stand. "Wenn mein Gehirn gewusst hätte, dass eigentlich alles in Ordnung ist, hätte ich nicht diese Schockstarre bekommen", erklärt Tschirner. "Dadurch haben sich 25 Sekunden unter Wasser aber plötzlich viel länger angefühlt." Sie fürchtete um ihr Leben: "Fünf Sekunden Todesangst sind dann viel fürs System."