"Gefangen in Putins Russland – Teenager als Staatsfeinde": der Fall der Anya Pavlikova

Der Dokumentarfilm "Gefangen in Putins Russland – Teenager als Staatsfeinde" von Anna Shishova (TV-Premiere bei ARTE) rekonstruiert aus vorgefundenem und selbst gedrehtem Videomaterial den Fall der 17-jährigen Moskauerin Anya Pavlikova, die sich im März 2018 eigentlich nur für Musik, Tiere und Umwelt interessierte und nach der Oberschule Biologie studieren wollte. Irgendwann geriet sie, wohl auch auf Zutun einer so genannten "Freundin" in eine Chatgruppe, in der auch Gedanken über Politik und Freiheit kursierten. Was Anya nicht wusste, war, dass sich unter die zehnköpfige Gruppe ein Geheimagent des Sicherheitsdienstes gemischt hatte, der alles tat, um die Gruppe des politischen Umsturzes bezichtigen zu können.