"Solo für Weiss – Todesengel": Kritik zum Film heute im ZDF

Wenn ein neuer Kollege im Kommissariat seinen Dienst antritt, freut sich zumeist der Drehbuchautor. Im Falle des siebten Films der ZDF-Krimireihe "Solo für Weiss" mit Anna Maria Mühe vom LKA heißt der Neue Ben Salawi und wird sehr eindrücklich von Camill Jammal gespielt. Er kommt aus Berlin, genauer aus Jerichow, "einem Kaff in Sachsen-Anhalt", wie er sagt. LKA-Chef Geissler (Peter Jordan) lässt kein gutes Haar an ihm. Er hätte die LKA-Fahnderin Nora Weiss lieber an sich selbst gebunden. Camill Jammal folgt auf Jan Krauter nach, der sich aus der Reihe verabschiedet hat.