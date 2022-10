"Kolleginnen – Für immer": Kritik zum ZDF-Film

Es ist wahrlich keine leichte Aufgabe, vor der die Kommissarinnen Irene Gaup (Caroline Peters) und Julia Jungklausen (Natalia Belitski) in ihrem zweiten gemeinsamen Fall stehen: "Wir haben einen Tatort, aber kein Opfer", sagt Julia Jungklausen: "Wir haben einen Zeugen, der sich aber an nichts erinnert, und ... einen verschwundenen Hamster." Der Krimi "Kolleginnen – Für immer" unter Regie von Maria von Heland hat fraglos seine Momente. Nun ist der Film erstmals im ZDF zu sehen.

Im Zentrum der von Annette Simon und Stefan Schaller erdachten Geschichte steht eine erfolgreiche Romanautorin: Regina Schilling (Stephanie Eidt) ist nach jahrelanger Isolation in ihrer Wohnung über Nacht plötzlich verschwunden. Der einzige Zeuge, der etwas gesehen hat, kann sich an nichts erinnern: Erik Hamann ist ein dementer Fotograf (Bernd Birkhahn), der gemeinsam mit seiner polnischen Pflegerin (Jana Lissovska) im gegenüberliegenden Haus steht. Zwar hat der ältere Herr Regina regelmäßig heimlich fotografiert, doch just in der Nacht ihres Verschwindens, war in der Kamera kein Film eingelegt. Die kleinen Zettel mit seinen krakeligen Notizen wie "Regina ist weg" oder "blut" sind nur ein magerer Ersatz.