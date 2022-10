ARTE-Film beleuchtet das Leben von Jamie Lee Curtis

Dass sie nach John Carpenter Horrorklassiker "Halloween – Die Nacht des Grauens" kurzerhand zur "Scream Queen", zur Königin des Schreckens, erklärt wurde, nahm die 1958 in Hollywood geborene Jamie Lee Curtis, Tochter der Filmlegenden Janet Leigh ("Psycho") und Tony Curtis gelassen hin. Das Horror-Genre mit dem Urschrei des Entsetzens wurde zum Gerüst ihres weiteren Schauspielerinnen-Lebens. Viel zu humorvoll und mit Ironie gesegnet, um sich im Genre eingrenzen zu lassen, verkörperte sie alle erdenklichen Frauentypen – von der braven Ehefrau an der Seite von Arnold Schwarzenegger in "True Lies – Wahre Lügen" bis hin zur Männer mordenden Femme fatale oder zur Prostituierten mit großem Herzen reichte ihr Repertoire, Arthouse-Erfolge wie "Ein Fisch namens Wanda" als Drahtzieherin eines Juwelendiebstahls an der Seite von John Cleese waren ihr nicht fremd.

Tabletten und Alkohol blieben nicht aus

Im ARTE-Film "Jamie Lee Curtis – Schrei nach Freiheit in Hollywood" von Valérie Jourdan (2022) lässt sich eine Frau bewundern, für die Selbstironie kein Fremdwort ist, die aber nebenbei auch Unterricht in der richtigen Lebensweise eines Stars erteilt. Es ist ein hartes Geschäft – und ein Spagat für eine Frau mit Kindern. Tabletten und Alkohol blieben nicht aus, eine Wunderheilerin konnte sie retten. Sie habe nicht geglaubt, "in dieser Industrie lange genug existieren zu können, um einen Lebenspreis in Empfang zu nehmen", ließ die unermüdliche Hollywood-Kritikerin beim Empfang des Lifetime-Awards 2021 in Venedig wissen. Wer Glück hat – "this is for you!" – bekommt in einem ihrer fulminanten Talkshow-Aufritte aber auch noch einmal ihren berühmten Angstschrei von 1978 zu hören, dem sie möglicherweise ihre weitere Karriere verdankt.