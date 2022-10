Weiterschauen-Liste bei Netflix bearbeiten: So geht's

Wer viel auf Netflix streamt, kennt es: Das Portal zeigt jede Menge Titel von Filmen und Serien an, die man schon gesehen hat - oder nach einer kurzen Kostprobe auf keinen Fall weiterschauen möchte. Viele Userinnen und User wissen nicht, dass sie diese Listen bearbeiten können. So funktioniert's.

Netflix-User, die nachvollziehen möchten, was sie in den letzten Monaten eigentlich genau gestreamt haben, finden die Information in ihren Konto-Einstellungen. Dort unter "Profile und Kindersicherung" den Reiter mit dem gewünschten Profil öffnen und auf "Titelverlauf" klicken. Nun öffnet sich eine Liste, die das Gesehene nach Datum sortiert anzeigt. Jeder Titel lässt sich in der Liste mit einem Klick auf den durchgestrichenen Kreis verbergen. Netflix gibt an, dass es bis zu 24 Stunden dauern kann, bis der Titel aus der Liste verschwindet. Für Kinderprofile steht die Funktion nicht zur Verfügung.