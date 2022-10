"Moderner Krieg": Neue Waffenentwicklungen verändern das Militär

Wer die verschiedenen Waffensysteme verstehen will, mit denen die Ukraine im Krieg gegen Putin beliefert wird, der wird schnell mit Luftabwehrsystemen konfrontiert. Die Kriegstechnologie hat in den letzten Jahren erstaunliche Fortschritte gemacht. Selbstdenkende Luftabwehrsysteme werden immer gefragter. In der Doku "Moderner Krieg – wie neue Waffen das Militär verändern" und in der anschließenden Diskussionsrunde wird die Entwicklung näher beleuchtet.