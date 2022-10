Judi Dench leidet an Augenerkrankung: "Ich kann nicht mehr sehen"

Judi Dench kämpft sich durch

Dass Judi Dench nichts von ihrem Kampfeswillen verloren hat, bewies die Commander des Order of the British Empire unlängst in Bezug auf die fünfte Staffel von "The Crown". Was ihren Einsatz mit dem neuen Wissen umso beeindruckender macht: Trotz ihrer Sehbeeinträchtigung verfasste sie einen offenen Brief an die Zeitung "The Times", in dem sie die Netflix-Serie kritisiert. Die Darstellung der britischen Königsfamilie in der TV-Show sei "auf grausame Art ungerecht", meint die Schauspielerin darin.