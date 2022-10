Nena sang in Silbereisen-Show – MDR verteidigt Auftritt

So begeistert die Menschen vor Ort von ihrer Performance waren, so negativ fielen im Anschluss manche Kommentare auf Social Media aus. "Der Nena-Auftritt zeigt mir, ihr habt nichts gelernt", schreibt etwa ein Twitternutzer. Damit knüpft er an die Kritik an, die laut wurde, nachdem sich die Künstlerin kritisch über die Corona-Maßnahmen geäußert hatte. Vielfach wurde sie in eine Ecke mit Covid-Leugnern gestellt. Dies zeigt sich nun auch in Posts wie: "Wie kann Das Erste nur diese Querdenkerin Nena einladen. Unmöglich!"