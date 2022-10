Tim Burton hat keine Lust auf Marvel und Disney

Tim Burton will in Zukunft nicht mehr mit Disney zusammenarbeiten. Auch auf das Marvel-Franchise hat der Regisseur keine Lust.

Klassisches Action-Blockbuster-Kino ist nicht seine Welt: Tim Burton ist an einer Zusammenarbeit mit Marvel nicht interessiert. Wie der Regisseur am Samstag beim Lumière Festival im französischen Lyon verriet, plane er nicht, am sogenannten Marvel Cinematic Universe – kurz MCU – mitzuwirken.