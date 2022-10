"Die Bürgermeisterin": Kritik zum Film im ZDF mit Anna Schudt

Verbale oder körperliche Gewalt gegenüber Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sind hierzulande inzwischen an der Tagesordnung. Regisseurin Christiane Balthasar und Autor Magnus Vattrodt nahmen sich für das ZDF dieses Themas an. "Die Bürgermeisterin" heißt der namhaft besetzte und hoch relevante Montagsfilm. Warum der Film so wichtig ist, erklärt auch Hauptdarstellerin Anna Schudt im Interview.

Claudia Voss (Anna Schudt) ist ehrenamtliche Ortsbürgermeisterin einer kleinen Gemeinde irgendwo in Deutschland. Der Job ist fordernd, denn jeder kennt Claudia im fiktiven Neustadt-Linden. Die Mutter einer Teenager-Tochter wird auf Schritt und Tritt angesprochen. Mal ist es "nur" ein Mülleimer, der abgerissen ist. Manchmal geht es aber auch um größere Themen, wie den geplanten Bau eines Heimes für Geflüchtete just in ihrem Stadtteil. Claudia will das Beste aus der Situation machen, doch die Pläne für die Gemeinschaftsunterkunft stoßen schnell auf Widerstand – der vom Unternehmer Veith Landauer (Alexander Beyer) angeführt wird.