"Inga Lindström: Fliehende Pferde in Sörmland" – auf der Suche nach dem Vater

Am Grab ihrer Mutter glaubt Seglerin Lea, ihren verschollenen Vater zu entdecken. Sofort begibt sie sich auf die Spuren des Mannes.

"Inga Lindström: Fliehende Pferde in Sörmland"

Der Name "Inga Lindström" ist das Pseudonym der deutschen Autorin Christiane Sadlo: Seit 2004 wurden im ZDF insgesamt 94 Verfilmungen ihrer Romane ausgestrahlt, die erste Produktion hieß "Sehnsucht nach Marielund". Meist werden die romantischen Liebesgeschichten auch von tragischen Unglücksfällen oder dramatischen Schicksalsschlägen begleitet. Dabei spielt die Handlung vor traumhaften und idyllischen Kulissen in Schweden – nicht anders bei der neuesten Verfilmung "Fliehende Pferde in Sörmland".