Neues "SOKO"-Team ermittelt in Linz

Baba, Tirol – servus, Oberösterreich: Nachdem die "SOKO Kitzbühel" im Jahr 2021 (nach 20 Jahren mit 20 Staffeln, 263 Folgen) eingestellt wurde, wird nun an der schönen Donau ermittelt. Die "SOKO Linz" nimmt ihren Vorabenddienst auf. So "irrsinnig vielseitig", wie Schauspielerin Katharina Stemberger die Stadt Linz im Dreiländereck Österreich, Deutschland und Tschechien begeistert beschreibt, so abwechslungsreich soll sich fortan auch die Strafverfolgung in der neuen, und damit insgesamt zwölften, ZDF/ORF-SOKO gestalten. Die 53-jährige Schauspielerin klärt als Chefinspektorin Johanna, "Joe", Haizinger in der "SOKO Linz" gemeinsam mit ihrem Kollegen Ben Halberg (Daniel Gawlowski) Verbrechen auf, entlarvt Drogenschmuggler und wenn's denn sein muss, auch mal Serienkiller. "In Linz treffen Tradition und Moderne, Handwerk und Hightech, Jung und Alt aufeinander wie in kaum einer anderen deutschsprachigen Stadt", weiß Gawlowski über die in vielerlei Hinsicht imposante Donaustadt-Kulisse zu berichten.