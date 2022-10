Ringlstetter lädt Promis zur Dart-Nacht ein

Achtung, aus der Bahn! Denn nun fliegen auch im BR-Fernsehen die bunten Pfeile, fast so, wie man es sonst nur von den durchaus erfolgreichen Übertragungen der Sportsender kennt. In der Sendung "Ringlstetter: Die Darts-Nacht" misst sich der titelgebende Moderator, direkt im Anschluss an seine beliebte Talk-Sendung, mit diversen Prominenten und natürlich seiner Moderationspartnerin Caro Matzke im so beliebten Kneipensport. Privatsender wie Sport1 erzielen mit Übertragungen des vor allem in Großbritannien zu Großevents aufgeblasenen Pub-Vergnügens Traumquoten. Nun mischt auch das Bayerische Fernsehen mit.