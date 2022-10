"Marie fängt Feuer" – Kritik: Turbulente Zeiten in Oberbayern

Vieles ändert sich für Marie (Christine Eixenberger) in der ZDF-Heimatfilmreihe "Marie fängt Feuer". Mit vier neuen Folgen kommt die taffe Oberbayerin zurück und hat alle Hände voll zu tun. Es kommen berufliche und private Veränderungen auf Marie und ihrer Familie zu. Zudem wechselt die Mini-Serie auf einen neuen Sendeplatz und soll temporeicher und spannender daherkommen.

Marie fängt Feuer Heimatserie • 20.10.2022 • 20:15 Uhr

Fast alles neu – so lautet das Motto für die ZDF-Heimatfilmreihe "Marie fängt Feuer" in diesem Herbst. Gleich vier neue Geschichten mit der mutigen Titelheldin (Christine Eixenberger) aus Oberbayern sind für den Zeitraum zwischen Mitte Oktober und Mitte November im wöchentlichen Ausstrahlungsrhythmus geplant – doch nicht wie bislang im Rahmen vom "Herzkino" am Sonntagabend, sondern auf einem neuen Sendeplatz.

Die Primetime am Donnerstagabend teilt sich "Marie fängt Feuer" künftig mit Erfolgsformaten wie "Die Bergretter" und "Der Bergdoktor". Hinsichtlich der Einschaltquoten erreichten beide Formate zuletzt Spitzenwerte von 6,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ("Die Bergretter" im Dezember 2021) und 7,18 Millionen (Durchschnittswert von der 14. Staffel "Der Bergdoktor"). "Marie fängt Feuer" bewegte sich hingegen bislang zwischen 3,95 Millionen und 5,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, was in etwa der durchschnittlichen Reichweite aller "Herzkino"-Filme (4,45 Millionen im Jahr 2018) entspricht. Der Sendeplatzwechsel könnte sich also auszahlen.

Turbulente Zeiten für Marie Doch auch inhaltlich steuert die Heimatfilmreihe neue Ufer an: "Marie fängt Feuer – Ungewisse Zukunft" lautet der leicht prophetische Titel des 15. Films der Reihe. Damit könnten sowohl die persönliche Zukunft der Protagonistin als auch die Zukunft einer befreundeten Familie gemeint sein: Gottfried (Heikko Deutschmann) und Simone Schuster (Muriel Baumeister) kümmern sich hingebungsvoll um ihren Pflegesohn Jakob (Valentin Thatenhorst). Doch Jakobs leibliche Mutter Tamara Berger (Lo Rivera) möchte das Sorgerecht zurück. Als die Schusters von Tamaras Ambitionen erfahren, fliehen sie mit Jakob in die Berge. Doch statt dem Jungen zu helfen, bringt der Ausflug Jakob in ernsthafte Gefahr ... Kann Marie rechtzeitig helfen?

Auch privat läuft für Maries Familie nicht alles rund: Obwohl der Geburtstermin von Stefans (Stefan Murr) unehelichem Kind mit Rita (Nicole Gerdon) immer näher rückt, hat sich Marie dazu entschieden, bei ihrem Mann zu bleiben. Doch schon im kommenden Film "Das zweite Ich" (Donnerstag, 27. Oktober, 20.15 Uhr) wird sie ihr privates wie berufliches Leben überdenken. "Auf die neuen Folgen sind wir deshalb besonders stolz, weil der Neustart in allem sichtbar wird", sagt die Hauptdarstellerin Christine Eixenberger: "Tempo und Spannung werden deutlich erhöht, gesellschaftsrelevante Themen wie der Klimawandel und die damit verbundene, absolute Notwendigkeit der Freiwilligen Feuerwehr werden besprochen. Und das alles trifft auf ein hohes Maß an Emotionalität." Sie freue sich "narrisch" auf die Reaktionen des Publikums.

Marie fängt Feuer – Do. 20.10. – ZDF: 20.15 Uhr