"Beim Pelzig auf der Bank": Erstaunliche Erkenntnisse über das Leben

Pelzig alias Frank-Markus Barwasser ist zurück. Der Franke hat wieder seine Klapp-Bank ausgepackt, um mit Menschen in tiefgründige Gespräche zu tauchen. In drei neuen Folgen bei 3sat geht Pelzig den wichtigen Fragen des Lebens auf den Grund. Mit dabei ist unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, der Geständnisse zum verlorenen Machtkampf gegen Armin Laschet macht.

Eigentlich wollte der Pelzig alias Frank-Markus Barwasser mitsamt seinem unterfränkischen Slang und dem Cordhütli-Markenzeichen ja mal hilfsbedürftigen Menschen psychologisch unter die Arme greifen, nach einem in Simbabwe vorgefundenen Vorbild. Psychologisch geschulte Damen leihen dort anderen Menschen ihr Ohr, um sie seelisch aufzurichten. Pelzig trifft indessen nun starke Menschen, die – bewundernswert genug – Kämpfe gegen Obrigkeiten und Unrecht führen, darunter gar eine Wiener Millionenerbin, die sich für Steuergerechtigkeit einsetzt, eine Nonne, die weibliche Priester in naher Zukunft für möglich hält, einen Widerstandskämpfer im Braunkohlerevier von Garzweiler – und, nun ja, den Ministerpräsidenten Markus Söder, der als Letzter in der neuen Staffel von "Beim Pelzig auf der Bank" eine grüne Bowle schlürft und sie als "Brei" bezeichnet. Da wird er einmal ganz klein, der Pelzig, die Nürnberger Burg-Location hat es ihm wohl doch zu sehr angetan.