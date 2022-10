"Bauer sucht Frau": Kandidatin Julia bricht Hofwoche bei Erik ab

Julia versucht ihre emotionale Situation zu schildern. "Ich habe halt nicht so das Gefühl, dass du für mich brennst und mich kennenlernen willst. Da legt's bei mir den Schalter im Kopf um und sagt halt Stopp! hier bin ich falsch", erklärt Julia. Daraufhin bricht die 24-Jährige in Tränen aus. Anscheinend war dem schüchternen Erik nicht bewusst, wie sein Verhalten ankommt. "Ich mag dich sehr, auch wenn es dir vielleicht nicht so rüberkommt. Es geht mir sehr nahe, dass du so jetzt von mir denkst, denn es ist wirklich nicht so", sagt der 31-Jährige enttäuscht. Doch Julia fühlt sich fehl am Platz. Auf die Frage, ob die 24-Jährige ihm noch eine Chance geben will, antwortet diese mit einem knappen "ne". Julia bricht die Hofwoche bei Bauer Erik ab.