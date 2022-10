Joko & Klaas gegen ProSieben: Diese Stars fordern heute das Duo heraus

Selten werden innerbetriebliche Auseinandersetzungen so leidenschaftlich in aller Öffentlichkeit ausgetragen: Mit fünf neuen Folgen startet die beliebte Showreihe "Joko & Klaas gegen ProSieben" nun wieder durch – auf dem Dienstagabend-Sendeplatz. Dabei geht es für die beiden wichtigsten Unterhaltungsgrößen der ProSiebenSAT.1-Sendergruppe um die Ehre – und um einen ganz besonderen Anreiz. Wenn sie sich im jeweils von Steven Gätjen moderierten Kräftemessen durchsetzen, können sie bekanntlich 15 Minuten Sendezeit zur komplett freien, in der Regel anarchisch bis viel beachtet gesellschaftskritisch genutzten Verfügung sichern.