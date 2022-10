Haitianischer Sänger Mikaben stirbt bei Konzert in Paris auf der Bühne

In 88 Ländern in den Top 10

Serien-Hit "Die Kaiserin" räumt bei Neflix ab

Die Faszination an dem Leben der österreichischen Kaiserin Elisabeth "Sisi" scheint bis heute ungebrochen zu sein. Bereits die Verfilmung mit Romy Schneider in den 50er Jahren wurde zum Kult und fand international große Beachtung. An diesen Erfolg knüpft nun auch die deutsche Netflix-Produktion "Die Kaiserin" an. Die Serie hat es geschafft, mit Abstand, zur erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Produktion zu werden und belegt sogar in 88 Ländern einen Platz in den Top 10.

