"Vigil – Tod auf hoher See": Kritik zur Serie im ZDF

Die sechsteilige Miniserie "Vigil – Tod auf hoher See" ist das erfolgreichste Serienprogramm der BBC seit "Bodyguard" vor einigen Jahren. Und es gibt durchaus inhaltliche Parallelen. Beide Programme sind klassisch "wendungsreich" gebaute Thriller mit Kriminalhandlung, die eine zusätzliche Faszination ausüben, weil sie in einem ungewöhnlichen und deshalb reizvollen Ambiente spielen. Was bei "Bodyguard" der Politbetrieb war, ist nun bei "Vigil" ein Atom-U-Boot inklusive militärischem Hintergrund, der dafür sorgt, dass die Macht der Polizei an Bord der Royal Navy-Hochsicherheitszone begrenzt bis unklar ist. Das ZDF zeigt die ersten beiden einstündigen Folgen des Brit-Hits, der bereits auf ARTE zu sehen war, am Stück. An den folgenden beiden Samstagen folgen die Teile drei bis sechs, ebenfalls in Doppelfolgen (24. Montagen, ab 22.45 Uhr, und 31. Oktober, ab 22.15 Uhr).