"The Masked Singer" 2022: Thomas Hayo als Pfeife enttarnt

Am Samstagabend hatte Ruth Moschner erfahrene TMS-Experten an ihrer Seite, denn Yvonne Catterfeld und Ross Antony standen bereits beide kostümiert auf der ProSieben-Bühne. Bei der aktuellen Ausgabe fieberte "No Name" einem besonderen Moment entgegen - seiner Taufe. Für die Pfeife war das Ende in der Show hingegen schon gekommen - doch welcher Promi steckte hinter der Maske, die sich freute "ausgepfiffen zu werden"?

Ist Wolfgang Petry der Werwolf?

Ausgerechnet der wütende Werwolf und der schüchterne "No Name" mussten sich für ihr gemeinsames Duett eine Bühne teilen. Dafür suchte sich das ungleiche Paar den Song "Walk this way" aus, inklusive einem Rap-Part von dem Roboter. Doch noch mehr fieberte "No Name" auf den Moment seiner Taufe hin. Per Zuschauer-Abstimmung konnten die TMS-Fans entscheiden, welchen Namen der Roboter nun endlich bekommt. Dann war es so weit und aus "No Name" ist nun Rosty geworden. Getauft wurde natürlich mit Öl anstatt mit Weihwasser. Um die Maskierung vom Werwolf wurde wild gerätselt. Yvonne Catterfeld konnte sich gut "den Graf" unter dem Pelz vorstellen. Ruth Moschner hatte ihren Fokus auf die Indizien gerichtet und kam zu der Idee, Wolfgang "Wolle" Petry müsse sich hinter dem bösen Wolf verbergen. Zum einen sang Wolle früher auch von der Hölle und zum anderen tritt der Sänger heute unter seinem Künstlernamen "Pete Wolf" auf.