Ralf Wolter verstorben: Trauer um Sam Hawkens

Er wurde als Sam Hawkens in den "Winnetou"-Filmen berühmt und glänzte über 60 Jahre lang in vielen verschiedenen Rollen: Schauspieler Ralf Wolter ist im Alter von 95 Jahren verstorben.

Ein Mann für die kleinen großen Rollen: Es gab nur wenige Schauspieler in Deutschland, die auf eine ähnlich lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken können wie Ralf Wolter. Auch wenn der gebürtige Berliner fast immer nur den lustigen Nebenmann (oder Sidekick) spielen durfte, kannte wohl jeder sein Gesicht aus über 230 Film- und TV-Produktionen, in denen er seit 1951 mitwirkte. Jetzt ist Ralf Wolter im Alter von 95 Jahren gestorben, wie seine Ehefrau laut "Bild"-Zeitung bestätigte.

Dass es ihn zunächst zur Bühne zog, verwundert nicht: Ralf Wolter kam aus einer Artistenfamilie. Im Alter von 20 Jahren besuchte er eine Schauspielschule. Er bekam erste Engagements am Theater und bewies sein komisches Talent in den 50er-Jahren auch als Kabarettist bei den Gruppen Dachluke, Mausefalle und Rauchfang. Parallel nahm auch seine Filmkarriere Schwung auf: Wolter spielte Nebenrollen in Komödien wie "Die Beine von Dolores", "Das Wirtshaus im Spessart" und "Natürlich die Autofahrer". Sogar US-Regisseur Billy Wilder wurde auf ihn aufmerksam und besetzte ihn in seiner Ost-West-Komödie "Eins, zwei, drei" als russischen Agenten. Seine bekannteste Rolle spielte Ralf Wolter ab 1962 als Sam Hawkens in sechs "Winnetou"-Filmen, auch als Hadschi Halef Omar war er in mehreren Karl-May-Verfilmungen zu sehen.