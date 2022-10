"Love is King"-Kandidat sucht kurz nach Einzug schon wieder das Weite

"Dating wie im 19. Jahrhundert!", das verspricht die neue Dating-Show "Love is King" auf ProSieben und Joyn. Doch bereits in Folge zwei starten die altbekannten Dramen und Tragödien im Schloss der selbsternannten "Queen of Love" Olivia Jones.

Nachdem Prinzessin Nora letzte Folge von keinem der Prinzen eine Tanzkarte erhalten hatte, muss sie das Schloss schon wieder verlassen. Doch es bleibt nicht lange leer, denn die zwei neuen Prinzen Christian und Peter stehen schon in den Startlöchern. "Also ich bin auf jeden Fall ein Romantiker", sagt der fitnessbegeisterte Prinz Peter stolz. Dann soll er seinen besten Anmachspruch zum Besten geben: "Bohr also ähm, wenn ich in deine Augen sehe, dann möchte ich geboren in deinen Tränen werden und auf den Lippen sterben später." Model Christian hingegen geht das ganze etwas anders an. "Ich bin außer Konkurrenz. Für mich gibt es keine Konkurrenz", erklärt der Münchener ganz bescheiden.

Ihre Majestät Königin Olivia Wilde schickt die beiden Neuankömmlinge auch gleich auf ihr erstes Date. Peter entscheidet sich für Rebecca und Christian nimmt Janine mit auf einen Spaziergang mit anschließendem Bogenschießen im königlichen Schlossgarten. Beim Date geht Peter wie er sagt erst so richtig "auf Attacke". Das kommt bei seiner Date-Partnerin Rebecca leider nicht so gut an. "Ich hab's halt eher als etwas anstrengend empfunden, da er immer […] einen wilden Gedanken in den Kopf bekommen hat, der eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun hat", stellt Rebecca fest. Die hat sowieso bereits ein Auge auf Model Christian geworfen. "Der sieht wie der Typ aus 'Game of Thrones' mit der Schuppenflechte-Krankheit!", findet sie auf den ersten Blick.

Doch nicht nur Neuling Christian hat es ihr angetan, sowohl Rene als auch Julian haben ihr Interesse geweckt. Und das, obwohl sie von Julian in der ersten Folge nicht die eigentlich ersehnte Tanzkarte erhalten hatte, sondern Louisa. Um ihr die Entscheidung, für welchen Prinzen ihr Herz tatsächlich schlägt, leichter zu machen, wird sie zum Speed-Dating geschickt. Rene beichtet ihr, dass nun doch Louisa seine erste Wahl ist. Demnach bleibt die Entscheidung zwischen Christian und Julian.

Währenddessen merkt Peter immer mehr, dass für ihn nicht die wahre Prinzessin dabei ist. Das gepaart mit dem Gedanken daran, dass er auch noch tanzen muss, wird ihm zu viel. "Dann sitzt auch noch die Königin da!", ruft er aufgebracht. Peter beschließt, das Schloss zu verlassen. Mit den Worten "The show goes must on" zieht Prinz Peter nach einem kurzen Besuch wieder aus dem Schloss aus.