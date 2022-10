Pierce Brosnan in Flirt-Laune bei "Black Adam"-Premiere

Während sich ein Hollywood-Paar nach dem nächsten trennt, scheint die Ehe von Pierce Brosnan und seiner Frau Keely Shaye Smith kaum besser laufen zu können. Völlig skandalfrei sind die beiden nun schon seit 21 Jahren verheiratet. Zuletzt flirtete das Ehepaar öffentlich in New York, auf dem roten Teppich der "Black Adam"-Premiere und trug dabei sogar Partner-Look.

In New York City betraten die zwei den roten Teppich zur "Black Adam"-Vorführung händchenhaltend. Beim anschließenden Posieren ließ der Schauspieler seine Hände auch nicht von seiner Frau.

"Black Adam" mit Pierce Brosnan und Dwayne Johnson

Für die Fotos stellte er sich etwas schräg hinter seine Frau, vergrub sein Gesicht in ihren Haaren, berührte sie lächelnd am Arm und an der Hüfte, während sie den Kopf schräg legte und freundlich in die Kamera grinste. Das Paar, das mittlerweile 21 Jahre verheiratet ist, trug dabei auch noch Partnerlook: samtene Blazer, er in Nachtblau, sie in Schwarz.