Ingo Zamperoni lädt zu neuer Talkshow "Bürgerparlament"

Der NDR gibt in einem neuen Talkformat dem Volk eine Stimme: Beinahe wie im britischen Unterhaus, können sich 20 Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten im NDR-"Bürgerparlament" im Studio in Hamburg zu politischen Themen äußern und rege in die Diskussionen einbringen. "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni fungiert dabei als "Parlamentspräsident" und führt durch das neue Format. "Es zeigt sich, dass verschiedene Meinungen keine Ausnahme sind, sondern in einer Demokratie der Regelfall. Und dass Debatten von allen geführt werden können", erklärt der Sender die Idee hinter dem Konzept. Es gehe darum, bürgernah in erster Linie ganz grundsätzliche Fragen zu beleuchten: "Sind Politikerinnen und Politiker in der Lage, die Herausforderungen zu bewältigen?" und "Geht es dabei gerecht zu?"