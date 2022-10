"Aktenzeichen XY ... ungelöst" – Fälle heute: Eindringling kommt immer wieder

Es ist ein Szenario, wie man es sonst nur aus reißerischen Gruselfilmen kennt: Mitten in der Nacht wird eine Seniorin von Geräuschen, dann von einem bedrohlichen Eindringling geweckt. Eine nachgestellte Spielszene beim ZDF-Fahndungsklassiker "Aktenzeichen XY ... ungelöst" lässt sich dramatischen Momente nachvollziehbar werden. Was der Täter von der um ihr Leben fürchtenden 86-Jährigen genau will, ist nicht ganz klar. Denn über Wertgegenstände oder ein großes Vermögen verfügt die Seniorin nicht. Doch der Täter lässt sie nicht in Ruhe. Er meldet sich wieder.