"Bauer sucht Frau": Bricht überforderte Kandidatin vorzeitig die Sendung ab?

"Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause sucht nunmehr seit 18 Jahren den richtigen Partner für liebeshungrige Landwirte. In der aktuellen Staffel haben insgesamt 12 Bauern den Wunsch, sich mithilfe der RTL-Profi-Verkupplerin zu verlieben. Am Montagabend kochten direkt viele Gefühle hoch. Es wurde gefeiert, geflirtet, aber auch geweint. Bei Annika, die sich bei "Bauer sucht Frau" gemeldet hatte, um Landwirt Jörg kennenzulernen, verlief das erste Treffen anders als erwartet. Die 40-Jährige fühlte sich überfordert, mit einer Konkurrentin, um das Herz des Kuhhalters kämpfen zu müssen.

So eine offene Suche wie bei Viehzüchter Michael gab es noch nie bei "Bauer sucht Frau". Der 28-Jährige möchte die Liebe finden, dabei ist ihm egal, ob bei einem Mann oder bei einer Frau. Nach Durchsicht der Post entschied sich Michael, Jan-Hendrik und Aron näher kennenlernen zu wollen. Die Gespräche zwischen den dreien schienen ganz gut zu laufen. Fragen, die Michael brennend interessierten, wurden direkt geklärt. Nicht nur für den Landwirt ist Ordnung und eine monogame Beziehung wichtig im Leben. Als Jan-Hendrik erklärte, dass er vor kurzem erst umgezogen sei, nutzte das Michael, um ein wenig auf Flirt-Kurs zu gehen. "Dann kannst du ja gleich alles wieder einpacken", schmunzelte der Jungbauer. "Ist das eine Einladung?", hakte Jan-Hendrik nach und freute sich über die erste verbale Annäherung. Bei Michael flogen schon nach dem ersten Kennenlernen die Schmetterlinge im Bauch kreuz und quer. "Ich hätte nicht gedacht, dass man sich zu einer Person schon so hingezogen fühlt", verriet der Bauer aus NRW, ließ aber noch offen, ob er sein Herz an Kandidat Aron oder Jan-Hendrik vergeben hat.