"Bauer sucht Frau" 2022: Neue Folgen laufen immer montags und dienstags

In der 18. Staffel suchen elf Landwirte und eine Pferdewirtin nach der Frau oder dem Mann fürs Leben. Erneut bekommen die Zuschauer wöchentlich die doppelte Ladung "Bauer sucht Frau".

Bauer sucht Frau Dating-Show • 10.10.2022 • 20:15 Uhr

Ob es wohl am neuen Senderhythmus lag? Im vergangenen Jahr wurde "Bauer sucht Frau", die beliebte Kuppelshow von RTL, erstmals an zwei aufeinanderfolgenden Tagen (montags und dienstags, jeweils um 20.15 Uhr) ausgestrahlt. Prompt purzelte die durchschnittliche Einschaltquote der Staffel von 5,33 Millionen (2020) auf 4,2 Millionen (2021). Dennoch hält RTL am neuen Muster fest: Die zwölf Episoden der 18. Staffel "Bauer sucht Frau" werden immer montags und dienstags, jeweils um 20.15 Uhr, zu sehen sein. Auch das Begleitformat "Bauer sucht Frau – Stallgeflüster", in dem Bauern der vergangenen Staffeln das Geschehen in der neuen Staffel kommentieren, kehrt mit sechs neuen Episoden (immer dienstags, 22.35 Uhr) zurück.

Unterstützt von der Moderatorin Inka Bause suchen in diesem Jahr elf Bauern und eine Pferdewirtschaftsmeisterin nach der großen Liebe. Dabei haben die Kandidaten und die Kandidatin ganz eigene Vorstellungen von Mrs. oder Mr. Right: Der 58-jährige Viehwirt Theo aus der Eifel etwa wünscht sich eine Frau, die "ein bisschen flott und spontan" ist: "Sie soll gern was unternehmen, ehrlich sein und verlässlich." Auch die 32-jährige Loretta aus Nordbaden kann nichts mit Langweilern anfangen: "Eine ganz große Leidenschaft ist meine Harley, ich fahre unglaublich gern Motorrad", sagt sie. Deshalb wünscht sie sich einen Partner, der genauso aktiv ist wie sie.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Ob künftig ein Mann oder eine Frau an seiner Seite steht, ist dem Milchbauern Michael K. aus dem bergischen Land, egal: "Ich suche einen Menschen, mit dem ich ganz viel Spaß haben kann und der mit mir alt werden möchte", sagt der 28-Jährige. Jungbauer Max, der mit seinen 26 Jahren zu den jüngsten der diesjährigen Teilnehmer gehört, hofft durch die Teilnahme an der Sendung überhaupt einmal Erfahrungen in der Liebe zu sammeln: "Rumdaten ist für mich Zeitverschwendung", erklärt er: "Ich möchte am liebsten mit meiner ersten Beziehung auch alt werden."

All diese Wünsche versucht Inka Bause bei "Bauer sucht Frau" zu erfüllen. Dass dieser Job vor allem in den Anfangsjahren nicht immer leicht war, verrät die 53-Jährige im Interview: "Innerhalb der ersten drei Jahre wurden wir fürchterlich mit Häme und Kritik übersät", erinnert sie sich: "Dann gab es einen entscheidenden Artikel in einer Berliner Zeitung, der das Blatt zum Wenden brachte: Eine sehr angesehene Journalistin hatte den Mut, zu schreiben, worum es bei der Sendung wirklich geht: nämlich darum, Menschen glücklich zu machen, und sie zu zeigen, wie sie sind, ohne sie vorzuführen. Diese Frau schaffte es, dass ein Umdenken in der Presse stattfand." Dafür ist Bause ihr sehr dankbar: "Ich finde es toll, den Fokus wieder auf Landwirtschaft zu legen." Auch die Bauern wüssten, so fährt sie fort, die vermehrte "Anerkennung von allen Seiten" zu schätzen.

Bauer sucht Frau – Mo. 10.10. – RTL: 20.15 Uhr